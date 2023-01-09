وزير الطاقة يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني لولاية جانت

9 يناير، 2023

استقبل وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب،اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، حسني عيسى، نائب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية جانت، وبحضور إطارات من الوزارة.

حيث استمع الوزير الى مجموعة من انشغالات النائب في مجال الطاقة والمناجم،لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء والغاز، ولاسيما على مستوى بلدية برج الحواس.
كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع في الولاية، وكذا دراسة إمكانية إنجاز محطة وقود متعددة الخدمات وأخرى متنقلة، قصد ضمان التموين الدائم بالمواد البترولية عبر الولاية.
حورية سعداوي
9 يناير، 2023

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