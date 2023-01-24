وزير الطاقة يستقبل نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تيميمون

24 يناير، 2023

استقبل اليوم الثلاثاء٬ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية،بخاري عبد الكريم، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية تيميمون٬ وذلك بحضور إطارات من الوزارة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأوضح البيان٬ أن هذا  اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب٬ قصد الاستماع للانشغالات المطروحة في مجالات الطاقة والمناجم.

وكما استمع الوزير خلال هذا  اللقاء إلى جملة من الانشغالات المطروحة على مستوى ولاية تيميمون، ولاسيما انشغالات شباب المنطقة بخصوص التوظيف عبر شركات القطاع٬ يذكر البيان.

وقد قدم الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النائب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها٬ يضيف البيان.

وكشف الوزير، بأن الوزارة تتابع باهتمام كبير، كل طرق وأساليب التوظيف في شركات القطاع وفروعها٫موضحا بأن التوظيف يخضع لآلية قانونية وحيدة، متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل والإعلان عنها٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

 

24 يناير، 2023

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