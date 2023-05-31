وزير الطاقة والمناجم يُشرف على حفل التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين سوناطراك ومجمع WEG البرازيلي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر سوناطراك، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين سوناطراك ومجمع WEG البرازيلي.

ووقّع محمد سليماني، نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج بسوناطراك، وهاري شميلزر جونيور، الرئيس المدير العام لمجمع WEG S.A ، على مذكرة التفاهم للتعاون هذه، بحضور سفير البرازيل لدى الجزائر ، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم، ومن سوناطراك ومن WEG .

وأفاد بيان لسوناطراك أنّ هذا الحدث جاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية البرازيلية في مجال الطاقة والمناجم، وكذا في أعقاب اللقاء الذي منحه السيد وزير الطاقة والمناجم إلى مسؤولي WEG في جويلية 2022.

وتهدف مذكرة تفاهم للتعاون إلى بداية المناقشات واستكشاف فرص التعاون، لا سيما في مجال الكفاءة الطاقوية ، وتنمية رأس المال البشري والتكوين، وكذا رقمنة تشغيل معدات WEG المتواجدة على مستوى منشآت سوناطراك ، وتحديد الفرص المشتركة لـترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني ، بالإضافة الى إجراء التقييم الاقتصادي لإنجاز منشأة تصنيع وصيانة WEG S.A في الجزائر، وتطوير سلسلة التوريد المحلية، وكذلك في مجال صيانة المعدات الكهربائية ، ولا سيما دراسة الجدوى لإنشاء مركز صيانة بالجزائر، يضيف البيان.

وتحادث وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب ، على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم هذه، مع الرئيس المدير العام لمجمع WEG ، هاري شميلزر جونيور ، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، ورئيس سلطة ضبط المحروقات واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك و WEG. حيث رحب الطرفان، خلال هذا اللقاء، بنتائج زيارات مسؤولي WEG إلى الجزائر والتبادلات العديدة مع الشركات في قطاع الطاقة والمناجم ، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع سوناطراك، حسب ذات البيان.

كما ركزت المناقشات على دراسة الفرص الجديدة لتطوير علاقات التعاون وآفاقها بين شركات القطاع ومجمع WEG في مجال الطاقة والمناجم.

كما ناقش الطرفان مختلف المجالات التي تُتاح فيها فرص لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة ( الطاقة الريحية )، والتكوين ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبه، أكّد شميلزر جونيور ، إنه “متفائل جدًا بشأن تطوير شراكة مفيدة للشركتين” ورحب أيضًا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع سوناطراك ، وأعرب عن رغبة WEG لتعزيز وجودها في الجزائر و إنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، يضيف المصدر.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...