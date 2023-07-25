وزير الطاقة والمناجم يستقبل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، أمس الإثنين ، بمقر الوزارة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجزائر، تران كوك كانه Tran Quoc Khanh.

وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة التاريخية الممتازة بين البلدين، ورحبا بالتطور المتنامي لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما ركزت المحادثات على دراسة حالة علاقات التعاون بين الجزائر وفيتنام وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم. وأعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الفيتنامية PetroVietnam.

و قدم وزير الطاقة والمناجم، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما سلط عرقاب الضوء على الفرص المتاحة في مجال المحروقات والطاقات المتجدد، بالإضافة الى الفرص الكبيرة المتاحة في مجال استغلال الموارد المنجمية بالجزائر.

في حين جدد الأطراف عن استعدادهم لإقامة شراكة متبادلة المنفعة في قطاع الطاقة والمناجم مع نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتكوين في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد ، اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات أخرى في أقرب وقت بين خبراء البلدين في مختلف المجالات بهدف التفصيل في نقاط التعاون والسبل العملية لتنفيذها.

رمزي أحمد توميات

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