وزير الطاقة: منح 735 رخصة لبيع وتخزين المنتجات البترولية

أعلن اليوم، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن منح 735 رخصة وزارية لبيع وتخزين المنتجات البترولية، و 1380 رخصة مؤقتة لممارسة نشاط المزلقات.

وأكد عرقاب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ممارسة هذا النشاط حر، ومتاح لكل المتعاملين شريطة الالتزام بالنصوص التنظيمية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أنه قد تم تخصيص أكثر من 7 ملايير لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء، كما تطرق إلى عدم ربط الاحياء السكنية بالغاز، لعدم وجود شبكة الصرف الصحي.

وفي هذاالصدد، قال وزير الطاقة:”نتذكر جميعا حادثة البيض، أين تم ربط الاحياء بالغاز في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي وهذا بالتواطئ مع المسؤولين المحليين ومسؤولين بسونلغاز، وعليه يجب ربط الأحياء بقنوات الصرف الصحي قبل ربطها بالغاز لتفادي الكوارث”.

وتابع نفس المسؤول قائلا :”رئيس الجمهورية طالبنا بالبحث عن حلول للأحياء السكنية التي تفتقر للغاز وغير مزودة بشبكة الصرف الصحي، لأنه من غير المعقول أن تنتظر تلك الأحياء مخطط للشبكة ثم بعد ذلك نزودها بالغاز، نحن نبحث عن خطط وحلول”.

ليديا كبيش

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