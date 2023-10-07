وزير الطاقة: مشروع منجم أميزور جاء لخلق ثروة ومناصب شغل

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنّ :”زدياد الطلب على المعادن حد من وفرتها وأدى إلى ندرة بعض منها كما أصبح يشكل هاجسا للأسواق العالمية”، مبرزا أن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية لإنشاء صناعة محلية وخلق ثروة ومناصب شغل.

وجاء ذلك خلال كلمته في الندوة الوطنية حول ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر -دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة أميزور

وأورد عرقاب :”أنّ الجزائر تسعى على غرار دول العالم لاتخاذ تدابير وحلول لتشجيع البحث، التنقيب، الاستغلال وتحفيز المؤسسات لتنمية الصناعة الاستخراجية، لما تزخر به الجزائر من المعادن”.

كما أكد ذات المتحدث أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالقطاع المنجمي حيث علمت على مراجعة قانون المناجم، مراعاة الخريطة المنجمية الوطنية لإثرائها وتطوير المناجم قيد الاستغلال مع استعمال التكنولوجيات الحديثة ومُراجعة الخريطة المنجمية وتشجيع البحث والاستكشاف لإثرائها وتوسيعها

بالإضافة إلى تجسيد مشاريع منجمية مهيكلة على غرار مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة وواد الكبريت بشرق البلاد وكذا مشروع استغلال منجم الحديد والصلب غار جبيلات بتندوف.

وأوضح عرقاب أنّ هذه الندوة جاءت للتطرق إلى موضوع المشروع بكل شفافية وأمانة علمية بحضور خبراء وأساتذة جامعيين لمناقشة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعيات والبيئية المتعلقة بمشروع منجم تالة حمزة بوادي أميزور، بعدما أثيرت العديد من المخاوف حول مدى احترام المشروع للبيئة

ليديا كبيش

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