وزير الصناعة يُشدد على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل بأم البواقي

وزير الصناعة يُشدد على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل بأم البواقي

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الأربعاء على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل بولاية أم البواقي في أقرب الآجال.

وأسدى عون، خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة “كابراف” بعين مليلة تعليمات تقضي بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين.

ومنح وزير الصناعة مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية للمسؤولين عن ملف العقار الصناعي من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال العقار الصناعي.

وأوضح ذات المتحدث أنّ ملفات العقار الصناعي واضحة وتقضي باسترجاع العقار الذي لم يتم استغلاله واحالة المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم

كما شدد عون على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر إقليم ولاية أم البواقي بمختلف الشبكات خاصة شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال.حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية،

ودعا وزير الصناعة المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه المناطق حيز الخدمة.

كما كشف نفس المسؤول، أنّه قد تّم استحداث لجنة خاصة مكلفة بدراسة وضعية المؤسسات والوحدات الإنتاجية العمومية التي توقفت عن العمل منذ سنوات على غرار مصنع النسيج بمدينة عين البيضاء وإيجاد الحلول اللازمة التي تسمح للدولة بوضعها مجددا حيز الخدمة.

وفي هذا الصدد دعا عون إلى ضرورة تحويل تسيير المناطق الصناعية إلى مجمع الصناعات المحلية ” ديفاندوس” في أقرب الآجال.

هذا ويواصل وزير الصناعة زيارته إلى ولاية أم البواقي لمعاينة وحدات إنتاجية وتدشين أخرى مختصة في صناعة الأدوية والكواشف الطبية للمختبرات بعين مليلة.

كما سيشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع تصدير القفازات الطبية ببلدية أولاد قاسم ويزور مطاحن سيدي ارغيس التابعة لمجمع “أقروديف” ببلدية أم البواقي ومصنع الإسمنت التابع لمجمع “جيكا” ببلدية سيقوس.

رمزي أحمد توميات

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