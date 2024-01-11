وزير الصناعة يُشدد على الخروج نهائيا من خطورة الرجوع للإستيراد

11 يناير، 2024

أكد اليوم الخميس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على أن الجزائر التي كانت تستورد منتوجات الحديد والصلب منذ 3 إلى 4 سنوات، أصبحت اليوم تُصدرها.

وجاء ذلك في كلمة له على هامش زيارته لمركب الحديد والصلب بلارة بجيجل، أين طالب المسؤولين والإطارات، في تنفيذ المرحلة التالية للخروج نهائيا من خطورة الرجوع للإستيراد.

وقال عون، أن المركب لديه مستقبل زاهر بالأخص عندما يدخل منجم غار جبيلات في الخدمة، حيث سيكون له تأثير كبير على المركب، مطالبا من الجميع، بذل كل الجهود ليكون فيه دمج لهذه المواد التي تأتي من غار حبيلات، لتدخل في الانتاج بسرعة.

وركز وزير الصناعة على نوعية الإنتاج الذي سينطلق فيه المركب، والذي يخص كل ما هو صلب مصلح.

ليديا كبيش

11 يناير، 2024

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