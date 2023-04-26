وزير الصناعة يشدد على ضرورة بعث المشاريع المتوقفة

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بضرورة تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المُسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري المجمعات الصناعية العمومية.

وأسدى الوزير علي عون أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية العمومية تحت الوصاية، جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات.

لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات.

وعبّر عن عن نظرته لأداء هذه المُجمعات وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصّناعي ،كما حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية.

ومن جهتهم قام مسؤولو هذه المجمعات كل في اختصاصه باستعراض الوضعية الحالية من حيث إمكانيات الإنتاج وحصص التسويق، وخطط التطوير لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

وأسدى وزير القطاع عون جملة من التعليمات، تخص ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير هذه المجمعات، ومراقبتها لمدى تقييم الأداء ونمط التيسير

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