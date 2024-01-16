وزير الصناعة يستمع لانشغالات البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة

إستقبل اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس، للوقوف على أهم المتطلبات والعراقيل التي لازلت تواجه البورصة فيما يخص التقرب من المجمعات الصناعية العمومية، والتنسيق بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى فيما يتعلق بالمناولة، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة.

و استمع الوزير عون في البداية، إلى المهام الأساسية لهذه البورصة والمكونة من شبكة من البورصات الفرعية في كل من وسط، شرق، غرب وجنوب البلاد، والأهمية التي تلعبها البورصة اليوم في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، حيث أكد رئيس البورصة أنه يجب الالتزام بالقوانين وتكثيف العمل مع المجمعات بعقد العديد من الاتفاقيات لتجسيد تعاون حقيقي والتوجه نحو شراكات من شأنها تطويرالنسيج الصناعي الوطني، حسب ذات المصدر.

من جهته، أكد وزير الصناعة، أنه سيتكفل بجميع هذه النقاط وسيكون هناك لقاء تشاوري مع المجمعات الصناعية العمومية والبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لطرح جميع هذه النقاط بداية شهر فيفري المقبل، لتطوير نشاطات المؤسسات من خلال شراكات استراتجية بين المجمعات الصناعية والمناولين خاصة ماتعلق بمقترح بإنشاء هياكل على مستوى المجمعات.

شرف الدين عبد النور

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