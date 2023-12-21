وزير الصناعة يبحث سبل تطوير العلاقات مع الفيتنام في المجال الصناعي

وزير الصناعة يبحث سبل تطوير العلاقات مع الفيتنام في المجال الصناعي

استقبل وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، نجل الزعيم الفيتنامي الجنرال جياب فوهونغ نام صديق الثورة الجزائرية وبطل معركة ديان بيان فو الشهيرة

وحسب بيان لوزارة الصناعة فان فوهونغ يقوم بزيارة صداقة إلى الجزائر بصفته عضوا بالجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية.

وإغتنم فوهونغ نام فرصة وجوده في الجزائر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية. في المجال الصناعي لاسيما بعد انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية بهانوي برئاسة وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني.

كما أشاد الطرفان بجودة العلاقات المتميزة بين البلدين المتجذرة إبان التاريخ الثوري المشترك، يضيف ذات البيان.

وفي الأخير تبادل الطرفان ألبوم صور تذكاري يحتوي على وثائق تاريخية تتعلق بمختلف الزيارات التي قام بها الجنرال الراحل جياب إلى الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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