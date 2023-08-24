وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يعاين مشروع وحدة انتاج الصفائح المعدنية بميلة

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الصناعية بالولاية اين تلقى شروحات حول منطقة النشاطات واد سقان 2 التي تتربع على مساحة 50 هكتار منها 32 هكتار مهيئة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة ، فقد تم منح 10 قطع لثمانية مشاريع استثمارية بمساحة تقدر 8,78 هكتار اي حوالي 28٪؜ من المساحة الكلية للمنطقة هذا ما يسمح باستقبال مزيد من مشاريع الهامة بالنظر الى العقار المتوفر.

واطلع عون خلال الزيارة على المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة من انعدام التهيئة والربط بالكهرباء والغاز، بهذا الخصوص اعطى توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتكفل بالمشاكل التي تعانيها والاسراع من تهيئتها بالتنسيق مع مجمع العمومي ديفاندوس-ZI، علما ان المبلغ الذي سوف يخصص لتهيئة هذه المنطقة يقدر 600 مليون دينار.

و عاين الوزير، مشروع استثماري للإنتاج الصفائح المعدنية التابع للمؤسسة مجمع هامل EURL GROUP HAMEL، الذي يتربع على مساحة تقدر ب 2,4 هكتار، باستثمار قدره 1,76 مليار دينار

و سيشغل المشروع أكثر من 63 عاملا في بداية استغلال هذا المصنع، بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، الى ان يصل عدد مناصب الشغل 126 منصب في مرحلة الاستغلال الكلي.

ويختص هذا المشروع في انتاج الصفائح المعدنية من ألمنيوم، الحديد الغير قابل للصدأ INOX المغلفة والصفائح السوداء وعملية التلبيس ومعالجة المعادن. التي تعتبر كمدخلات في الصناعات المنتجات الكهرومنزلية، الالواح العازلة والبناء وغيرها، بطاقة اجمالية تصل الى 45.000 طن سنويا قابلة للتوسيع الى 90.000طن /سنة

هذا وبعد ان استمع الوزير لعرض حول المؤسسة وعاين مختلف مراحل الانتاج والآلات والمعدات، اسدى جملة من التوصيات الرامية الى استعمال المواد الاولية المنتجة محليا اللفائف المعدنية والدهانات للرفع من نسبة الادماج والحفاظ على العملة الصعبة وكذا تطوير المناولة المحلية.

كما شدد عون على ضرورة السهر على معالجة واعادة رسكلة النفايات والمواد المستعملة في المصنع للحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الدائري.

ليديا كبيش

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