كشف اليوم الخميس، وزير الصناعة أحمد زغدار، عن الإنطلاق في مفاوضات مع شركاء أجانب، من أجل إعادة بعث مصنع الورق “تونيك”

وأوضح زغدار، أن السبب الرئيسي لغلق مصنع الورق، هو تقادم الآلات وإعادة بعثه سيضمن تخفيض واردات الورق الذي نستورده من افريقيا.

وقال ذات المتحدث: “نبحث اليوم على مردودية اقتصادية. وكل ما قدم من تقارير نتحمل أعباء مثل هذه المشاريع التي تكلف الخزينة، خاصة أن التسيير أيضا كلف الكثير، وصناعة الورق تعرف مشاكل على غرار مصنع تونيك، ونسعى إلى تحديث دفتر شروط من اجل اعادة بعث هذا المصنع”.

وفي سياق آخر، كشف وزير الصناعة عن إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و30 مؤسسة أخرى متعثرة. مشيرا إلى أن مصالحه تمكنت من إنعاش 10 مؤسسات متوزعة على عدة مناطق من الوطن.

رمزي أحمد توميات

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