وزير الصناعة في زيارة تفقدية لمشروع لتكرير السكر ببومرداس

توجه وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس٫٬ إلى ولاية بومرداس من أجل تفقد مشروع لتكرير السكر٬ بطاقة إنتاجية 2.000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد ذات البيان٬ أنه قد تم إعادة إطلاق هذا المشروع بعد ضمه إلى القطاع العمومي التجاري – عبر شركة مدار القابضة – بعد مصادرته من طرف العدالة٫ بحكم قضائي نهائي في حق مالكيه السابقين في إطار مكافحة الفساد.

وأوضح البيان٬ أن هذا المشروع سيسمح بتوفير حوالي 1.200 منصب شغل٬ منها 550 منصب شغل مباشر و650 منصب شغل غير مباشر.

وأكد زغدار على أهمية هذا المشروع الواعد الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة٬ و بالنظر إلى حجمه خصوصا٬ فهو يندرج ضمن إطار ضمان الأمن الغذائي للبلاد٬ مشيرا إلى أنه بالتكنولوجيا والأجهزة الحديثة التي تم تزويده بها٬ يذكر البيان.

وكما دعا الوزير القائمين على المصنع الى الإسراع في وتيرة تجسيده٬ ليتمكن من الدخول حيز الخدمة بنهاية 2023.

وأشار ذات المسؤول٬ إلى إمكانية توسيع هذا المصنع من طرف شركة مدار القابضة لزيادة إنتاجه، استغلال مخلفاته لإنتاج أعلاف المواشي مع آفاق للاستثمار في إنتاج المادة الأولية محليا (الشمندر السكري)٬ بعد أن أجريت عدة تجارب ناجحة لزراعته في مناطق الجنوب٬ يوضح البيان.

وختم البيان٫ بأنه قد تم تجسيد عدة استثمارات خاصة وعمومية في السنوات الأخيرة لإنتاج السكر٬ مما يحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من هذه المادة.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...