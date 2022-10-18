وزير الصناعة الصيدلانية: إنتاج الأدوية الخاصة بالسرطان ستُوفر 450 مليون دولار لاستيرادها

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أمس الإثنين بولاية وهران، على تدشين مصنع مختص في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، أين أكد ان هذا الانتاج سيوفر 450 مليون دولار لاستيرادها

ودشن عون مصنع لإنتاج الأدوية الخاصة بعلاج السرطان. ويتعلق بمصنع يندرج ضمن الإستثمار الخاص تابع لمخابر “أوريون لاب” ويقع بالمنطقة الصناعية بحاسي عامر التابعة لبلدية حاسي بونيف، حيث سيوظف زهاء 150 متعاونا بين صيادلة وأخصائيين بيولوجيين ومهندسين وتقنيين.

واكد ذات المتحدث، أن المصنع، سيساهم في توفير الأدوية الخاصة بالسرطان و التقليص من فاتورة إستيرادها والتي تقدر بـ 450 مليون أورو سنويامشيرا إلى أن يتم تشجع هذا النوع من الإستثمارات التي تغطي الإحتياجات المحلية من الأدوية ومنتجات صيدلانية.

كما أكد وزير الصناعة الصيدلانية على ان الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية تعمل على تبديد العقبات التي تعيق المستثمرين في هذا المجال، مذكرا بأن هناك مشاريع في مجال الصناعات الصيدلانية طور الإنجاز في مختلف مناطق الوطن ستساهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية الاحتياجات المحلية.

كما أشرف علي عون على تدشين وحدة جديدة خاصة لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بشتوان. في إطار زيارة عمل إلى ولاية تلمسان، اين أكد للمستثمرين أنه سيتم رفع كافة العوائق التي كانوا يواجهونها في قطاعه. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع الإستثمار وإنعاش الإقتصاد المنتج.

كما شدد الوزير على أهمية احترام معايير الجودة. مشيرا الى أن دائرته الوزارية ستكون صارمة فيما يخص جودة المنتجات الصيدلانية والمستلزمات.

رمزي أحمد توميات

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