وزير الصناعة الصيدلانية:مشروع انتاج الأدوية جاء كبداية لتوسيع صيدال

قام وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، بتدشين مخزن لتوزيع الأدوية بشرق البلاد تابع للمجمع العمومي “صيدال”، بطاقة تخزين تقدر بـ12 مليون وحدة، المخزن يتواجد على مستوى مقر الوحدة التجارية للشرق بالمنطقة الصناعية بمدينة باتنة.

وقد تفقد عون المنطقة الصناعية بعين ياقوت مشروع مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، والذي يندرج في إطار الاستثمار الخاص بشراكة أجنبية يرتقب دخوله حيز الإنتاج في يوليو/جويلية 2024.

وكشف وزير الصناعة الصيدلانية، أن هذا المخزن يكتسي أهمية كبرى لكونه سيتكفل بولايات الشرق والجنوب الشرقي، وذلك بعد معاينته للمرفق واستماعه لشروحات وافية، بشأن تخزين الأدوية وطريقة حفظها وتوزيعها، مؤكدا على ضرورة دخوله حيز الاستغلال شهر مايو أو يونيو من السنة الجارية 2023. وهذا لإنتاج صنف واحد من الأدوية على الأقل.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير إلى أن كل التسهيلات قدمت لأصحاب هذا المشروع، بما في ذلك رخصة الاستغلال التي حررت في فترة وجيزة، مبرزا حاجة المرضى والمستشفيات لهذه الأدوية.

وطلب ذات المسؤول، من مسيري مجمع صيدال الذين أبدوا رغبتهم في فتح هذه الوحدة، إعداد ملف كامل حول المشروع وإحضاره للوزارة في أواخر شهر أبريل المقبل، على أن يتم تجسيد المشروع على مستوى مقر الوحدة التجارية للشرق بالمنطقة الصناعية بباتنة.

وأشار عون،إلى أن هذا المشروع جاء كبداية لتوسع صيدال إلى مناطق كان غائبا فيها والتقرب من الجنوب، وكذا العمل من أجل استرجاع مكانة المجمع ليكون الرائد في صناعة الأدوية في الجزائر.

ودعا الوزير مسيري المجمع إلى ضرورة تنفيذ كل التوجيهات التي كان قد قدمها لهم بالبليدة، لأن تقييمهم كمسيرين، سيخضع لمدى التزامهم بها، ملحا بالمناسبة على وجوب الإسراع في مشروع إنتاج الأنسولين بقسنطينة واحترام الآجال بالنسبة لمشروع إنتاج المضادات الحيوية.

وكما أعلن علي عون، أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر تدعمت بـ8 مصانع متخصصة في إنتاج أدوية السرطان منها، التي دخلت حيز الاستغلال نهاية سنة 2022، وأخرى ستنطلق في الإنتاج خلال السنة الجارية، أدوية السرطان تكلف الدولة سنويا 600 مليون أورو.

وفي ذات الشأن، تابع الوزير أنه من المنتظر أن تصل نسبة تغطية احتياجات الوطن في هذا المجال إلى حوالي 30 إلى 35 بالمائة، باعتبار أن إنتاج هذه الأدوية المتخصصة عملية معقدة ويتطلب التعامل مع المواد الأولية التي تدخل فيها بحذر.

حورية سعداوي

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