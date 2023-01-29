وزير الصناعة: الحاويات محلية الصنع ستوفر 100 مليون دولار سنويا

29 يناير، 2023

اكد وزير الصناعة، احمد زغدار، أن القطاع لا يسعى فقط لصناعة الحاويات للسكك الحديدية وإنما البرنامج كبير على غرار تطوير خط السكك، وتواجد مشاريع هيكلية لابد من تجسيدها في أقرب الآجال.

وأفاد زغدار أن التوقيع على 15 اتفاقية مع قطاع البحث العلمي، من شأنه خلق نظام معرفي متكامل والتطوير المشترك. من أجل صناعة حاويات ذات جودة عالية وبالمقاييس المطلوبة، تلبية لقطاع النقل في مجال السكك الحديدية .

واوضح ذات المتحدث، أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات، يأتي حرصا على التعاون المثمر بينهما. من خلال الاستعمال الأمثل لقدرات القطاعين وخلق فرص جديدة، كاشفا أن صناعة الحاويات محليا، يوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا.

ودعا وزير الصناعة، المؤسسات الاقتصادية، إلى خلق بيئة تشاركية مع قطاع البحث العلمي . لتجسيد الأفكار والبحوث المكتشفة في أرض الواقع.

ليديا كبيش

29 يناير، 2023

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