وزير الصناعة: إنتاج 1500 كلغ من الأنسولين

14 يناير، 2024
علي عون في إيطاليا لبحث سبل الاستثمار في مجال صناعة السيارات

من المرتقب أن ينتج مصنع الأنسولين خلال إنطلاقه 1500 كلغ سنويا. بمقابل 500 كلغ من حاجيات البلد من مادة الأنسولين، حسبما كشف عنه، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون

وجاء ذلك خلال زيارته منطقة النشاطات -كشيدة-، لمعاينة أرضية المشروع المنتظر إنطلاقه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. الأول من نوعه في إفريقيا و المتعلق بانتاج بلورات الأنسولين.

وأكد عون أن المصنع سيكون الوحيد في افريقيا. حيث ستكون الجزائر من البلدان الإفريقية الأولى التي تنتج المادة الخام من الأنسولين.

وأبرز الوزير أن هذا الأمر كان حلما غير أنه سيتحقق في الميدان. خاصة وأنه سيتم إنتاج 1500 كلغ سنويا من الأنسولين وحاجيات البلد 500 كلغ. مؤكدا أن الباقي سيذهب إلى التصدير.

ليديا كبيش

14 يناير، 2024

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