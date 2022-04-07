وزير الصحة: 24 بالمائة من الأمراض و23 بالمائة من الوفيات سببها عوامل بيئية

وزير الصحة: 24 بالمائة من الأمراض و23 بالمائة من الوفيات سببها عوامل بيئية

كشف اليوم الخميس، وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، 24 بالمائة من الأمراض و23 بالمائة من الوفيات سببها عوامل بيئية، موضحا أن كوكب الأرض يتعرض لمخاطر بشكل متزايد بسبب النمط المعيشي و هذا يؤثر على صحة الجميع.

وأفاد، بن بوزيد خلال إشرافه على الإحتفال باليوم العالمي للصحة، أن القدرة على التأثيرات المرضية لمختلف العوامل البيئية تسمح باعداد اجراءات صحية للحد من معدلات الاصابات والوفيات والتقليل من تأثيرها على العبئ المالي للنظام الصحي. الذي يجب ان يستعد لمواجهة عواقب تؤثر على الصحة.

وكشف ذات المتحدث، أنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. فإن 24 بالمائة من الأمراض و23 بالمائة من الوفيات سببها عوامل بيئية، و94 بالمائة من الأمراض الإسهال الناجم عن تدهور البيئة والعادات الصحة.

بالإضافة إلى 20 بالمائة من إلتهابات الجهاز التنفسي سببها تلوث الهواء. و44 بالمائة من الإصابات سببها مخاطر في أماكن العمل والحوادث الصناعية، يضيف وزير الصحة.

وأبرز نفس المسؤول أن الجزائر تعهدت بأن لا تدخر اي جهد في التنمية المستدامة لضمان تمتع الجميع بأنماط صحية ورفاهية، مؤكدا أنه ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة وأولوية في محاور الاستراتيجية للحد من الوفيات الناجمة عن التسممات والالتهابات والظروف المناخية القاسية وتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

كما شدد بن بوزيد، على ضرورة تحديد وتقييم المخاطر البيئية المسببة للسرطان وتقليل تعرض السكان لهذه العوامل للحد من إنتشار السرطان في الجزائر وتقليص التعرض لمسببات الحساسية بجميع أنواعها وتقييم القدرة المسببة للحساسيات.

بالإضافة إلى تحديد العوامل السامة المسببة لاضطرابات الغدد وتعزيز حماية السكان، وكذا تقليل مستويات التعرض واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان و الحد من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحفاظ على جودة الموارد المائية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...