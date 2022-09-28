وزير الصحة: 120 ألف شخص يتعرض لداء الكلب مع تسجيل 15 وفاة سنويا

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن إطلاق الجزائر لمخطط وطني إستراتيجي لمكافحة داء الكلب 2023-2027، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي لمكافحته، من أجل القضاء نهائيا على هذا الداء مع حلول 2030.

وقال وزير الصحة أن الجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الذي يحمل هذا العام شعار “داء الكلب صحة واحدة صفر وفيات” حسب المنظمة العالمية للصحة. و تحت شعار وطني “معا للقضاء على داء الكلب بحلول عام 2030”.

و قال الوزير أن داء الكلب متوطن بالحيوانات ويمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العمومية. حيث يتعرض حوالي 120 ألف شخصا لخطر الإصابة بالداء عن طريق عضات الكلب في أغلب الأحيان. مشيرا إلى أن الجزائر تسجل نحو 15 حالة وفاة سنويا من جراء الداء. أزيد من 40 بالمائة من بينها لدى الأطفال دون سن 14عاما .

وكشف سايحي لدى تذكيره بالوضعية الوبائية العالمية، أن داء الكلب ينتشر في أكثر من 150 دولة. مسببا وفاة قرابة 60.000 شخصا سنويا. معظمهم بقارتي آسيا وإفريقيا وأزيد من نسبة 95 بالمائة من حالات الإصابة بالعضات المسجلة لدى البشر تصيب الأطفال .

رمزي أحمد توميات

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