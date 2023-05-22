وزير الصحة يلتقي بنظيره الكوبي

إلتقى وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء الامس، الأحد 21 ماي 2023 وزير الصحة العامة لجمهورية كوبا السيد خوسيه أنخيل بورتال ميرندا، وذلك على هامش أشغال الدورة ال76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وفي مستهّل اللقاء، أشاد الطرفان بمستوى و عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين و التي بلغت 60 عاما حيث بدأت غداة استقلال الجزائر،

في هذا الصدد، أعرب وزير الصحة الكوبي، عن رضاه على مستوى العلاقات التي تربط البلدين، مبديا أمله في تعزيزها و تقويتها و ذلك بالبحث عن فرص شراكة جديدة لتوسيع التعاون القائم بين الجزائر و كوبا الى مجالات اخرى.

من جهته ابرز وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي مستوى العلاقات الثنائية التى عرفت قفزة نوعية في المجال الصحي، مقترحا تكثيفها و توسيعها.

و في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية للارتقاء إلى أعلى مستوى، و بناء شراكة قوية تعود بالفائدة على البلدين.

رمزي أحمد توميات

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