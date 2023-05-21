وزير الصحة يلتقي بنظيره السعودي

21 مايو، 2023

التقى  وزير الصحة،  عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأحد، وزير الصحة للمملكة العربية السعودية، فهد بن عبد الرحمان بن داحس الجلاجل، على هامش الدورة السادسة و السبعين  لجمعية الصحة العالمية بجنيف، حسب بيان لوزارة الصحة.

 تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل و مجالات التعاون بين البلدين في الميدان الصحي و كذا إنشاء آليات للتعاون المشترك و تبادل الخبرات و المعرفة في مختلف المسائل ذات الصلة.

كما ثمن  وزير الصحة و أشاد بالطابع المميز للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص الجزائر على تطويرها مستقبلا و توجه البلدين نحو إثراءها من خلال برامج تبادل التجارب الصحية المتكاملة والكفاءات خدمة للشعبين الشقيقين.

شرف الدين عبد النور

21 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة ضد تخندقات الاحتلال المغربي

30 مارس، 2021

تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات بهذه الولايات

8 فبراير، 2023

تنظيم حفل اختتام مميز لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط

25 يناير، 2023

وزير التجارة: الجزائر تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية وليس التجارية فقط

8 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: