وزير الصحة يلتقي بنظيره السعودي

التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأحد، وزير الصحة للمملكة العربية السعودية، فهد بن عبد الرحمان بن داحس الجلاجل، على هامش الدورة السادسة و السبعين لجمعية الصحة العالمية بجنيف، حسب بيان لوزارة الصحة.

تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل و مجالات التعاون بين البلدين في الميدان الصحي و كذا إنشاء آليات للتعاون المشترك و تبادل الخبرات و المعرفة في مختلف المسائل ذات الصلة.

كما ثمن وزير الصحة و أشاد بالطابع المميز للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص الجزائر على تطويرها مستقبلا و توجه البلدين نحو إثراءها من خلال برامج تبادل التجارب الصحية المتكاملة والكفاءات خدمة للشعبين الشقيقين.

شرف الدين عبد النور

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