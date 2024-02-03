سايحي يشرف على افتتاح معرض الإعلام حول السرطان

أشرف اليوم السبت وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على افتتاح الطبعة السابعة للإعلام حول السرطان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي سيكون غدا الأحد.

ويعرف المعرض مشاركة المؤسسات الإستشفائية العمومية. حيث ستقوم بالإعلام والتحسيس والتشخيص المبكر والقيام بالتحاليل. وإعطاء التوجيهات في مجال الوقاية والتوعية بالسرطان.

في حين يهدف المعرض، إلى الاحتكاك بالمختصين مجانا وإعطاء المعلومة والكشف المبكر والتطرق إلى آخر التكنولوجيات والاكتشاف العلمي فيما يخص مجال السرطان.

رمزي أحمد توميات

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