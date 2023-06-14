وزير الصحة يعاين الفضاءات المخصصة  للتبرع بالدم 

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء ، رفقة رئيس الفدرالية العالمية للمتبرعين بالدم و ممثل المنظمة العالمية للصحة و رئيس الرابطة الاروبية للمتبرعين بمعاينة و تفقد الفضاءات المخصصة للتبرع بالدم على مستوى ساحة أول ماي بالعاصمة، وهذا في إطار استضافة الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة تحت شعار المنظمة العالمية للصحة ” تبرع بالدم، تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا، حسب ما اورده بيان لوزارة الصحة.

و إستمع الوزير خلال الزيارة، إلى الشروحات المقدمة من طرف القائمين عليها، ودور هذه الفضاءات في عمليات التحسيس و التوعية بأهمية التبرع بالدم من أجل انقاذ أرواح المرضى، أين صرح حسب ذات البيان، بأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم هو تحسيس المواطن بضرورة تدعيم الخدمة الصحية بالتبرع بالدم، والذي يندرج ضمن مخطط وزارة الصحة.

كما شكر عبد الحق سايحي الأسرة الاعلامية نظير مجهوداتها في عملية التحسيس و التوعية، وتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكل المتبرعين بالدم في بلادنا.

من جهتهم أشاد كل من رئيس الفدرالية العالمية للمتبرعين بالدم و ممثل المنظمة العالمية للصحة و رئيس الرابطة الاروبية للمتبرعين بالدم بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر في مجال التبرع بالدم كما عبرو عن شكرهم و امتنانهم لاستضافة الجزائر لهذه التظاهرة الدولية النبيلة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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