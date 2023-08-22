وزير الصحة يستقبل سفير سلطنة عمان بالجزائر

إستقبل اليوم، وزير الصحة ، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسبما أفاد به بيان وزارة الصحة.

و خلال هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن رغبة حكومة البلدين في الدفع بمستوى علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة خاصة في مجال الصحة من خلال العمل على تبادل الخبرات و المعارف عن طريق تعزيز و تكثيف اللقاءات و الندوات العلمية بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر مع العمل على إقامة مشاريع التوأمة بين مستشفيات البلدين، يفيد البيان.

ورافع وزير الصحة لصالح تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين في ظل التجربة الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر خاصة ما تعلق منها بالطبي و الشبه طبي مع العمل على تبادل الزيارات بين البعثات الطبية للبلدين، يضيف البيان ذاته.

من جهته، أعرب سفير سلطنة عمان لدى الجزائر عن إرتياحه للحركية التي تميّز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن يعرف المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا، حسب ذات المصدر.

كما تباحث الطرفان فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالقطاع الصحي بما يسمح بتدعيم التعاون العربي، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل من الجانبين لإعداد مذكرة تفاهم تضم الاحتياجات و النقاط التي تمّ التطرق اليها خلال هذا اللقاء، يختم بيان الوزارة.

سهام. ق

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