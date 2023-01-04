وزير الصحة يستقبل أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي

استقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي برئاسة بن يوسف بن يوسف، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

في بداية اللقاء، الذي جاء في إطار تعزيز و ترقية الحوار و مواصلة لسلسلة اللقاءات التشاورية مع الشريك الاجتماعي، أشاد سايحي بمدى أهمية و مكانة الاستاذ و التدريس في المجتمعات و أنه من أحسن المهن التي تستحق التقدير و التبجيل و أكثرها مدعاة للفخر و الاعتزاز

كونه القاعدة الراسخة التي تبنى عليها الأسس المعرفية كونها ستقود أجيالا من المتلقين طوال مسارهم المهني بل و حتى الشخصي و تصنع منهم اللبنة التي يعوّل عليها في تعزيز و تحسين التكفل بالمريض الذي يشكل محور المنظومة برمتها، يضيف ذات المتحدث.

كما جدد وزير الصحة التأكيد، على أهمية الاصغاء و التكفل بكل المسائل و الانشغالات المطروحة من طرف مختلف الشركاء الاجتماعيين للرقي بالقطاع إلى أعلى المستويات.

من جهتها، عبرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي على لسان رئيسها عن ارتياحها بمدى التزام الوصاية بمبدأ الحوار مع النقابات الصحية و النظر في الانشغالات المطروحة من قبل مستخدمي القطاع، كما شكر السيد بن يوسف إطارات الوزارة و أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار بالتنسيق الدائم المستمر.

كما تطرق أعضاء النقابة إلى مجموعة من الانشغالات و الطلبات المتمثلة أساسا في توظيف دفعة 2021 و القانون الأساسي الخاص بهم. في ذات السياق تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي وطني لشبه الطبيين.

خلال حديثه مع الوفد النقابي، جدّد الوزير التأكيد على الاهتمام بالموارد البشرية من أجل تحسين الأداء الصحي من خلال ضمان التكوين المتواصل لكافة مستخدمي قطاع الصحة مع تنظيم أيام دراسية و تكوينية بإدراج مداخلات حول أهمية التكوين، بشكل مستمر للخروج بأرضية مشتركة لترقية القطاع.

ليدياكبيش.

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