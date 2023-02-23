وزير الصحة يدعو إلى ضرورة كبح ظاهرة السمنة في الجزائر

دعا اليوم الخميس، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى ضرورة كبح ظاهرة داء السمنة في الجزائر، مشيرا إلى أن الظاهرة عرفت ارتفاعا رهيبا في سنة 2017.

وقال سايحي في كلمة له خلال افتتاح اليوم الرابع للتعليم الطبي المستمر، أن:” السمنة في الجزائر بلغت 22 بالمائة سنة 2017 “، مؤكدا إنها نسبة مرشحة للارتفاع حسب توقعات الخبراء.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”أن الخبراء يتوقعون زيادة نسبة السمنة في الجزائر إلى 46 بالمائة خلال 2030″ كاشفا أن الجزائر ستصبح ضمن الدول الـ20 الأوائل عالميا المتأثرة من داء السمنة والثانية على المستوى الإفريقي إن لم يتم كبح هذه الظاهرة.

كما أكد وزير الصحة أن قطاعه يسعى جاهدا لمواجهة الداء الذي يُكلف المجموعة تكاليف باهظة من خلال تسطير عدة أهداف على المدى القريب والمتوسط للتكفل بهذا الهاجس الصحي، مُنوّها بالدور الأساسي الذي تلعبه التربية الصحية لتفادي المضاعفات الخطيرة.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “نسعى بشكل دائم ومستمر من أجل توفير الأدوية اللازمة والحديثة المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها العلاجية في أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وجميع الأمراض المزمنة الأخرى كداء السمنة”.

رمزي أحمد توميات

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