وزير الصحة: انتهاء صلاحية بعض المنتجات الصيدلانية

أشاد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بضرورة وأهمية اللجوء إلى الرقمنة في تسيير مخزون الأدوية، مؤكدا وجود صعوبات أحيانا مرتبطة بالندرة أو انتهاء صلاحية بعض المنتجات الصيدلانية، التي ستختفي بما أنه أصبح من الممكن الاطلاع آنيا على وضعية المخزونات”، “الصيدليات المركزية للمستشفيات واحتياجاتها في هذا المجال”.

كما عاين وزير الصحة، أول تطبيق رقمي يربط صيدلية المستشفى بالصيدلية المركزية للمستشفيات، و الذي يهدف إلى تسهيل مهمة توفير الأدوية للمرضى وربح الوقت، واختير المركز الاستشفائي الجامعي لمين دباغين كمستشفى نموذجي مرجعي لتطبيق هذه التقنية.

حورية سعداوي

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