كشف اليوم الخميس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه تم إحصاء الأملاك الوقفية في الجزائر، حيث بلغت الأملاك المعروفة 12274 وقفا ملكيا ما بين سكنات ومحلات وأراضي فلاحية وعقارية وغيرها.

وأوضح بلمهدي في رده خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن هناك الكثير من الأملاك الوقفية مجهولة، مبرزا أنها كانت في إطار اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية خلال سنتي 2003 و 2008.

وقال ذات المتحدث:” إن مصالحي الوزارية بذلت مجهودات كبيرة في توثيق الأملاك الوقفية وتسويتها، وهذا ما اخذ منا وقت باستحداث طرق جديدة للتسوية كالعقود الدارية وفيما يخص تحيين إيجارها ورفع الغبن عنها قمنا بمعركة قانونية مع المستأجرين ولجأنا إلى القضاء لإعادتها ومما سمح لنا بتطوير وارتفاع مداخيل الأوقاف بـ 26 ضعفا”.

وأردف الوزير بالقول:”أنشأ رئيس الجمهورية الديوان الوطني للأوقاف والزكاة شهر ماي من السنة الماضية وهو الآن في مرحلته الأخيرة وسنسعى من خلاله للتمكين من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ليديا كبيش

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