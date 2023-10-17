وزير الشؤون الدينية يستقبل عميد جامع باريس الكبير

17 أكتوبر، 2023

قام اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، باستقبال عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين محمد حفيز، ومحمد الوانوغي المدير العام لذات المسجد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف انه:” وتنفيذا لما أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالوقوف دقيقة صمت، يوم 17 أكتوبر ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، أشرف الوزير صباح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا على الوقوف دقيقة صمت بحضور ضيوف الوزارة”.

رمزي أحمد توميات

17 أكتوبر، 2023

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