وزير الشؤون الدينية والأوقاف في زيارة عمل وتفقد لولاية سطيف

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين ،بزيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، أشرف خلالها على افتتاح فعاليات الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المرشحين للمسابقات الدولية، وهذا بالمركز الثقافي الإسلامي.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفايسبوك، أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رفقة والي ولاية سطيف، على تدشين مسجد الأنصار حي 400 مسكن سطيف. وتدشين المدرسة القرآنية “برج القرآن” بذات البلدية. وبدوره أعلن الوزير، عن انطلاق اللقاء الجهوي للشرق الخاص بالتعليم القرآني.

ياسمين بن صغير

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