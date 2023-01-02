وزير الشؤون الدينية والأوقاف في زيارة عمل وتفقد لولاية سطيف

2 يناير، 2023

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين ،بزيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، أشرف خلالها على افتتاح  فعاليات الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المرشحين للمسابقات الدولية، وهذا بالمركز الثقافي الإسلامي.

  وحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفايسبوك، أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رفقة والي ولاية سطيف، على تدشين مسجد الأنصار حي 400 مسكن سطيف. وتدشين المدرسة القرآنية “برج القرآن”  بذات البلدية. وبدوره أعلن الوزير، عن انطلاق اللقاء الجهوي للشرق الخاص بالتعليم القرآني.

ياسمين بن صغير

2 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

14 ديسمبر، 2020

وزارة الدفاع تكشف عن هوية الإرهابيين الموقوفين بولاية سكيكدة

17 مارس، 2022

رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد ابن الأشاوس العريف راشدي

3 يناير، 2021

الخطوط الجوية الجزائرية تُعلن عن الغاء رحلات إلى ومِن ليون الفرنسية

18 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: