وزير الشؤون الدينية: تسخير كل الإمكانيات لتذليل الصعاب أمام الحجاج الميامين

1 يونيو، 2023

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن السلطات العليا للبلاد بذلت جهودا من أجل تذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمان.

وأوضح بلمندي، أن ذلك تجلى من خلال تنسيق جهود جميع القطاعات ذات الصلة. داعيا الحجاج إلى أن يكونوا خير سفراء للجزائر.

هذا وقد غادر أمس الأربعاء، أول فوج للحجاج الجزائريين بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2023.

و كان في توديع هذا الفوج الذي يضم 39 حاجا وحاجة، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثة الوطنية للحج. كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، وزير الإتصال محمد بوسليماني.

بالإضافة إلى وزير النقل يوسف شرفة. وزير الصحة عبد الحق سايحي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش. إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

رمزي أحمد توميات

1 يونيو، 2023

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