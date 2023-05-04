وزير الشؤون الخارجية يمثّل الرئيس تبون في مراسم تتويج ملك بريطانيا

4 مايو، 2023

سيمثل، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وكشف مصدر بريطاني، لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز، اين قال:”  إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا”.

ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.

في المقابل، تم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.

ش.ن

4 مايو، 2023

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