وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس التشريعي بمالي

26 أبريل، 2023

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع رئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي، العقيد مالك دياو، وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية، وتكثيف التبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات.

وذلك للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-المالية، يضيف ذات البيان.

وتناول الطرفان دور المجلس الانتقالي في تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر

وكذا الحالة السائدة على الصعيد الإقليمي ودور لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) في مواجهة التهديدات التي يشكلها انتشار آفتي الارهاب والجريمة الدولية المنظمة في المنطقة.

ليديا كبيش

26 أبريل، 2023

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