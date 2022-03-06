وزير الشؤون الخارجية يجري مباحثات هامة مع نظيره الأردني

6 مارس، 2022

 أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره الأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي، تركزت حول السبل الكفيلة بإعطاء زخم أكبر لعلاقات التعاون بين البلدين على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الاقتصادي، فقد اتفق الوزيران على ضرورة إجراء تقييم شامل لمجمل الاتفاقيات الثنائية ودراسة إمكانية تعزيز وتكييف الإطار القانوني لتشجيع التبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

وعلى صعيد الأوضاع الدولية والاقليمية، شدّد الوزيران على أهمية تعزيز وتيرة التشاور والتنسيق السياسي بين دبلوماسيتي البلدين واتفقا على نص قانوني بهذا الشأن سيتم التوقيع عليه قريبا.

رمزي أحمد توميات

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