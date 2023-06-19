وزير الشؤون الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الصحراوي

أجرى، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية في الخارج، أحمد عطاف، مباحثات مع نظيره الصحراوي، محمد سيداتي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

واستعرض الطرفان، آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدبلوماسي. لا سيما آفاق إحياء العملية السياسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

بهدف الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ذات الصلة

رمزي أحمد توميات

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