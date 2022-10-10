وزير السياحة يسلم دعوة لرئيس جمهورية القمر المتحدة لحضور القمة العربية

استُقبـِل ياسين حمادي ، وزير السياحة و الصناعة التقليدية ، اليوم بموروني، من قبل رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي ، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان للخارجية أن الوزير قام خلال اللقاء بتسليم رسالة الدعوة الموجهة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس عثمان غزالي، للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح و الثاني نوفمبر 2022.

ونقل الوزير إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة التحيات الأخوية رئيس الجمهورية و استعرض أمامه مختلف الترتيبات التي اتخذتها الجزائر لعقد هذه القمة في أحسن الظروف و جعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، كما عبّر له عن تطلع رئيس الجمهورية لمشاركة فاعلة لجمهورية القمر المتحدة في أشغال القمة العربية المقبلة بما يسهم في تعزيز قيم و روح التضامن العربي للدفع قدما بمسار العمل العربي المشترك، حسب ذات البيان.

من جهته، أكد الرئيس عثمان غزالي مشاركته الشخصية في القمة العربية (31) معتبرا انعقادها في الجزائر يأتي في الوقت المناسب نظرا للتحديات الدولية و الاقليمية متعددة الأبعاد التي تواجه العالم العربي. كما جدد عزمه على المساهمة رفقة أخيه الرئيس تبون و الأشقاء القادة العرب في تعزيز التوافق العربي و مضاعفة الجهود للرقي بالعمل العربي المشترك إلى مستوى تطلعات و طموحات الشعوب العربية .

وخلص بيان الخارجية أن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالجالية و الفرنكفونية لجمهورية القمر المتحدة، ظهير ذو الكمال، و المستشار الدبلوماسي للرئيس غزالي، حمادى مادي، ومستشار رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالعالم العربي، محمد حسين جمل الليل، كان فرصة لتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية و دراسة آفاق تعزيزها و تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

ش.ن

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