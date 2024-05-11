وزير السكن يتفقّد موقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بسيدي عبد الله

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى موقع 13300 مسكن بيع بالإيجار “عدل”، بسيدي عبد الله، أين كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي.

و استُهلت الزيارة، بتقديم عرض من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، تمحور حول موقع 13300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وكذا موقع 10507 وحدة سكنية بذات الصيغة.

و توجه بعدها وزير السكن، إلى معاينة مدى تقدم الأشغال، على مستوى موقع 13300 مسكن، بيع بالإيجار “عدل”، أين ألحّ على ضرورة الانتهاء من جميع الأشغال المتبقية، قصد تسليم هذا المشروع الحيوي في الآجال المحددة.

شرف الدين عبد النور