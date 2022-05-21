أكد اليوم السبت وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على أن السلطات العليا للبلاد أولت أهمية كبيرة لحل أزمة السكن.

وجدد بلعريبي، التأكيد، على أن الهيئة الوطنية للرقابة، تسهر على تطبيق المعايير وحماية الساكنة من خلال المراقبة، مشددا على أن المكانة المرموقة التي تحظى بها ليست وليدة الصدفة

وفي هذا الصدد، قال ذات المتحدث :”فكانت البداية من 71 مع المرحوم خاوة، واستمرت الى 78 والتي كانت بمثابة الانطلاقة الفعلية”

كما أكد وزير السكن، أن الهيئة، منذ تأسيسها سهرت على تلبية المطالب التي تقوم بتقييم الكوارث. ولم تقتصر مهام الهيئة في مجال البناء، حيث تعدت ذلك لتتشكل في مجال التعليم العالي من خلال القيام بدورات تكوينية والتنسيق مع جامعات أخرى.

من جهة أخرى، دعا نفس المسؤول، إطارات ومهندسي الهيئة إلى ضرورة زيادة رقعة التضخم.

ليديا كبيش

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