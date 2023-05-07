وزير السكن:  طي ملف عدل 2 هذه السنة

7 مايو، 2023

كشف اليوم الأحد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أنه في بعض الولايات تم نزع مشاريع السكن الترقوي المدعم lpa. من بعض المرقين و تم منحها لمرقين عموميين

واوضح بلعريبي على هامش انطلاق معرض “باتيماتيك “، انه تم نزع مشاريع السكن الترقوي المدعم lpa. من بعض المرقين و تم منحها لمرقين عموميين بعد ملاحظة عدم انطلاق المشاريع أو تباطؤ في إنجازها

واكد ذات المتحدث أن هذه الخطوة جاءت خدمة لمصلحة المواطن. مذكرا في نفس الوقت ،أن هذه الصيغة تجارية محضة بين المرقي والمواطن المستفيد من السكن .

اما بخصوص ملف سكنات عدل 2 قال المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر ، أن هذه السنة سيتم غلق هذا الملف نهائيا

ليديا كبيش

7 مايو، 2023

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