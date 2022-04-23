وزير السكن: توزيع عدد هائل من السكنات بمناسبة ذكرى الإستقلال

23 أبريل، 2022

كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن توزيع عدد كبير من السكنات بمناسبة ذكرى الاستقلال 5 جويلية.

و طلب محمد طارق بلعريبي، من مدراء الدواوين رفع التحدي وبذل المزيد من الجهود، مشيرا إلى أن تاريخ 5 جويلية له معاني كبيرة.

وأضاف ذات المتحدث أن القطاع سطر برنامج طموح لتوزيع السكنات خلال المناسبة، داعيا إلى أن نسبة توزيع لم يقم بها القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد وزير السكن على ضرورة التجند وكسب الرهان من أجل توزيع عدد هائل من السكنات والانجازات الأخرى، مبرزا أن الزيارات التي قام بها على مستوى عديد الولايات، وجد أن هناك عدة سكنات جاهزة والتهيئة الخارجية غير موجودة. على غرار ورقلة التي توجد بها 2000 وحدة منجزة ولم تسلم بسبب التهيئة الخارجية.

ليديا كبيش

23 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

بيان مجلس الوزراء لهذا الأحد 13 مارس 2022

13 مارس، 2022

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني -فدا-: “قرار النظام المغربي حول التطبيع لا يشكل طعنة لفلسطين وقضيتها فقط بل أيضا طعنة لموقف وإرادة الشعب المغربي الشقيق”

11 ديسمبر، 2020

بقاط: تعليمات الرئيس تبون بالشروع في التلقيح في جانفي المقبل أعطت الأمل للجزائريين

21 ديسمبر، 2020

الحكومة تحدد المعايير المعتمدة للتنازل عن الأملاك المسيرة من قبل دواوين “اوبيجيي”

19 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: