كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن توزيع عدد كبير من السكنات بمناسبة ذكرى الاستقلال 5 جويلية.

و طلب محمد طارق بلعريبي، من مدراء الدواوين رفع التحدي وبذل المزيد من الجهود، مشيرا إلى أن تاريخ 5 جويلية له معاني كبيرة.

وأضاف ذات المتحدث أن القطاع سطر برنامج طموح لتوزيع السكنات خلال المناسبة، داعيا إلى أن نسبة توزيع لم يقم بها القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد وزير السكن على ضرورة التجند وكسب الرهان من أجل توزيع عدد هائل من السكنات والانجازات الأخرى، مبرزا أن الزيارات التي قام بها على مستوى عديد الولايات، وجد أن هناك عدة سكنات جاهزة والتهيئة الخارجية غير موجودة. على غرار ورقلة التي توجد بها 2000 وحدة منجزة ولم تسلم بسبب التهيئة الخارجية.

ليديا كبيش

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