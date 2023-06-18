وزير الري: المياه ستكون متوفرة أيام عيد الأضحى وهذه نسبة امتلاء السدود

طمأن وزير الري، طه دربال، أن المياه ستكون متوفرة أيام عيد الأضحى المبارك المقبل بشكل يومي، كاشفا عن نسبة امتلاء السدود

وأكد دربال خلال نزوله ضيفا على قناة الشروق نيوز، إن مصالحه الوزارية تعمل على توفير المياه أيام عيد الأضحى ككل سنة، مطمئنا المواطنين بتوفير كميات إضافية من المياه خلال أيام هذه الشعيرة الدينية.

وقال ذات المتحدث: “سنقوم بزيادة حصص إضافية لكل ولايات الوطن تنطلق 72 ساعة قبل أيام العيد” مبرزا أن الوضعية المائية العامة في الجزائر لا تدعو للقلق

وأردف وزير الري بالقول:“نعمل على تعميم استعمال محطات تحلية مياه البحر و 18 بالمائة من إجمالي المياه الشروب توفرها محطات التحلية ونعمل على رفع النسبة إلى 40 بالمائة خلال 2024”.

في المقابل كشف نفس المسؤول عن نسبة امتلاء السدود والتي بلغت 38 بالمائة، موضحا أن النسبة بلغت خلال شهر ونصف حوالي 8 بالمائة.

كما تطرق دربال الى نسبة ربط الساكنة بشبكات المياه أين كشف أنها تبلغ 98 بالمائة على المستوى الوطني، قائلا: “الجزائر تحتل مراتب محترمة في العالم من حيث وفرة المياه”.

رمزي أحمد توميات

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