وزير الرقمنة والاحصائيات يدعو الى الالتزام بالانضباط والمهنية في احصاء السكن والسكان

دعا وزير الرقمنة والاحصائيات المكلفين بجمع المعلومات والمساهمين في تنفيذ عملية الاحصاء بضرورة الالتزام باقصى قدر من المهنية والكتمان والسرية في ايطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، وهذا خلال اعطاء اشارة انطلاق الحملة الوطنية لاحصاء السكن والاسكان سنة 2022 رفقة وزير الداخلية ووالي العاصمة بسيدي امحمد .

كما حث القائمين على هته العملية بالتحلي بالصبر واليقضة اللازمين، وتكثيف كل الجهود لتوفير معطيات حقيقية دقيقة ذات المصداقية المطلوبة .

كما اشار الوزير الى انه تم توفير كل الامكانيات لانجاح هته العملية وذلك من خلال تكوين اكثر 8 الاف مراقب و 53 الف عون احصاء وكذا توفير 57 الف لوحة الكترونية .

احلام بوشارب.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...