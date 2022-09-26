وزير الرقمنة والاحصائيات يدعو الى الالتزام بالانضباط والمهنية في احصاء السكن والسكان

26 سبتمبر، 2022

  دعا وزير الرقمنة والاحصائيات المكلفين بجمع المعلومات والمساهمين في تنفيذ عملية الاحصاء بضرورة الالتزام باقصى قدر من المهنية والكتمان والسرية في ايطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، وهذا خلال اعطاء اشارة انطلاق الحملة الوطنية لاحصاء السكن والاسكان سنة 2022 رفقة وزير الداخلية ووالي العاصمة بسيدي امحمد .
كما حث القائمين على هته العملية بالتحلي بالصبر واليقضة اللازمين، وتكثيف كل الجهود لتوفير معطيات حقيقية دقيقة ذات المصداقية المطلوبة .
كما اشار الوزير الى انه تم توفير كل الامكانيات لانجاح هته العملية وذلك من خلال تكوين اكثر 8 الاف مراقب و 53 الف عون احصاء وكذا توفير 57 الف لوحة الكترونية .

احلام بوشارب.

26 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

جبهة البوليساريو تدعو إسبانيا للتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة

14 فبراير، 2021

الرئيس تبون أمام الصحافة : الجزائر تملك قدرات كافية لم تستعمل بعد لمواجهة وباء كورونا

1 أبريل، 2020

الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس تبون بعيد الأضحى

8 يوليو، 2022

بن صالح سيعلن عن مقاربة جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية

3 يوليو، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: