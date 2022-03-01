وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف حتى تحقق أهدافها

1 مارس، 2022

شدد وزير الدفاع الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بالعملية العسكرية الخاصة هناك حتى تحقيق أهدافها.

وقال شويغو إن: “حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا”، مشددا على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم.

كما أكد ذات المتحدث على أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط، مبرزا أن الجانب الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.

رمزي أحمد توميات

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