وزير الداخلية يكشف جديد منح العقار

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه تم تخصيص 100 مليار دج من أجل تسجيل برامج تنموية.

وجاء ذلك خلال عرضه لحصيلة القطاع أمام لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أين كشف ان هذه السنة تم تخصيص 3.69 مليار دج لفائدة 17 ولاية لإنشاء 41 منطقة نشاط مصغرة.

وعكفت وزارة الداخلية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى بعث الإستثمار الإقتصادي على إعداد برنامج يتمثل في إستحداث مناطق نشاطات مصغرة على مستوى البلديات. للمساهمة في الرفع من حجم الوفرة العقارية.

بالإضافة كذلك إلى إعداد وإطلاق برنامج نموذجي لاستحداث مناطق نشاط مصغرة تشمل كل الولايات. موجهة لحاملي المشاريع المصغرة وممول من طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أنه تم إطلاق برنامج نموذجي يتمثل في إنجاز منطقتين أو ثلاث مناطق على مستوى كل ولاية كمرحلة أولى.

وتحديد مساحة المناطق بخمس هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و 500 متر مربع حسب إحتياجات المؤسسات المصغرة.

وفيما يخص منح العقار، أكد وزير الداخلية أنه يتم الأخذ بعين الإعتبار مقومات الإقليم مع إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل. وتفضيل جميع المؤسسات المصغرة التي لها إحتياجات مشتركة وأنشطة مكملة من أجل خلق تجانس بين فئات النشاطات. مع مراعاة طبيعة النشاطات الموجودة على مستوى إقليم الولاية.

كما تم تحديد عدد هذا البرنامج النموذجي بـ 142 منطقة نشاط مصغرة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 433 هكتار. بتكلفة مالية أولية تقدر بحوالي 15 مليار دج التي تم تبليغ رخص البرامج الخاصة بها للولايات.

وإلى غاية يومنا هذا تم تبليغ الإعتمادات النهائية لفائدة 48 ولاية التي استكملت كل الإجراءات الإدارية بحيث تم تمويل 11 منطقة مصغرة تتربع على مساحة 346 هكتار بغلاف مالي يقدر بـ 9.87 مليار دج. في انتظار إستكمال الإجراءات من طرف الولايات المتبقية.

رمزي أحمد توميات

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