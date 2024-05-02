وزير الداخلية يشارك في الاجتماع الدولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية بإيطاليا

وزير الداخلية يشارك في الاجتماع الدولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية بإيطاليا

من المنتظر أن يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال الاجتماع التنسيقي الدولي لمناقشة الخطوط العريضة لمحاربة الهجرة غير الشرعية حسب بيان وزارة الداخلية

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة ومراعاة مصالح الدول المصدر والعبور والمقصد.

كما تجدر الاشارة الى أنوالاجتماع يعرف مشاركة كل من إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا.

رمزي أحمد توميات