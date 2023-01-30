وزير الداخلية يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد 29جانفي 2023، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي.

وحسب بيان المجلس، فإن اللقاء شكل سانحة لتباحث سبل تعزيز التنسيق مع السلطة بخصوص الاجراءات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما تناول الطرفان أطر التعاون بين الوزارة والسلطة بخصوص تكوين المنتخبين المحليين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف البيان، أكد وزير الداخلية الاستعداد الكامل لمنح كل المرافقة لهذه الهيئة الدستورية، لاسيما في إطار مسار عصرنة اجراءات التصريح بالملكية للمنتخبين المحليين الذي بادرت به. مبديا التزامه بدعم السلطة لتنظيم لقاءات جهوية لتحسيس المنتخبين المحليين بالزامية التصريح بالممتلكات، وكذا أهمية ترقية دور المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ش.ن

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