وزير الداخلية يستقبل الوزير البريطاني المكلف بالهجرة

أكد اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال استقباله للوزير البريطاني المكلف بالهجرة على الأولوية التي توليها الجزائر لتعزيز الأمن.

وثمن الوزير البريطاني روبرت جينريك بجهود الجزائر وخبرتها المكتسبة في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إبراهيم مراد الى المقاربة الجزائرية التي تعتمد على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية، على البعد التنموي لاسيما على مستوى المناطق الحدودية. مذكرا بقرار رئيس الجمهورية الأخير بتخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الافريقية.

ودعا، وزير الداخلية نظيره البريطاني، إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية خارج المحروقات في ظل المنظومة التسهيلية الجديدة للاستثمار، والديناميكة الواعدة التي يشهدها الوطن.

و بدوره، أعرب الوزير البريطاني عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز التنسيق الأمني بالنظر للتحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

هذا وقد شكّل هذا اللقاء سانحة لتناول واقع علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خصوصا ما تعلق بالتعاون الأمني.

رمزي أحمد توميات

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