وزير الداخلية يدعو لوضع استراتيجية مشتركة بين الجزائر وتونس لمجابهة المخاطر الحدودية

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تأمين مناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك في كلمته خلال انطلاق الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية-التونسية لترقية وتنمية المناطق الحدودية، المنعقد اليوم الاثنين، بفندق الأوراسي.

ودعا ابراهيم مراد الولاة لبلورة مشاريع محددة قابلة للتجسيد تماشيا مع اجتماع الولاة الذي انعقد بتونس، مثمنا مشروع مبادرة دراسة ترقية المبادلات التجارية بين الطارف وجندوبة، مشدد على ضرورة تطوير المعابر الحدودية.

و في ختام كلمته، دعا ذات المتحدث الى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.

ومن جهته أكد وزير الخارجية التونسي، كمال الفقي، تطلعاته إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق.

وأضاف الفقي استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك علينا بالتنسيق المحكم بين مصالح أمن بلدينا خاصة عبر الشريط الحدودي.

رمزي أحمد توميات

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