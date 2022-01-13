وزير الداخلية يحذر رؤساء البلديات الجدد من التهرب من المسؤولية

13 يناير، 2022

وجه اليوم  الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، خطابا شديد اللهجة لرؤساء البلديات الجدد، أين حذرهم من التهرب من المسؤولية.

وطمأن بلجود، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الإمكانيات البشرية والمادية على مستوى البلديات متاحة، وهو ما يتعين أن يتبعه العمل من طرف الهيئة الإدارية.

وأشار ذات المتحدث إلى  أن 40 ولاية استفادت خلال السنوات الأخيرة من 40 مليار دينار للتكفل بجمع النفايات المنزلية والجانب البيئي، وهو ما يعكس الاهتمام بالقطاع.

 كما نفى وزير الداخلية وجود أي نقص في التأطير البشري وحتى المادي في أغلب الحالات، مرجعا الإشكال إلى التهرب من المسؤولية من طرف البعض.

وقال بلجود:”ان هناك إمكانيات مالية وبشرية إلا أن هناك تملص وحان الوقت للعمل لإرجاع الأمور لنصابها، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة.

رمزي أحمد توميات

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